В волгоградском ЦПКиО появился светящий в небо лазерный прожектор

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде появились лазерный проектор и световое шоу. Фото: ЦКПиО

В Центральном парке культуры и отдыха с наступлением осени не останавливается благоустройство. Вчера, 2 октября, в общественной зоне презентовали лазерный прожектор. Он освещает небо на 600 метров в высоту и показывает световое шоу. Лазерную подсветку будут включать для посетителей ЦКПиО в выходные.

Новый лазер в Центральном парке показали волгоградцам в минувшую субботу, 2 октября, на Фестивале корейской культуры. Прожектор способен показать программу из более чем 100 эффектов. Посетители уже вчера оценили его возможности. Показываться лазерное шоу в волгоградском ЦКПиО будет на деревьях.

Напомним, в Центральном парке культуры и отдыха также планируют улучшить подсветку: там смонтируют около 500 метров подсветки в виде гирлянды и 40 светильников в форме камышей для установки возле пруда. В октябре 2021 года по плану архитекторов в ЦПКиО появятся 250 деревьев и 100 кустарников. Из них возле пруда высадят – 60 растений, в том числе ивы, сосны и дубы.