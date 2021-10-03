В Волгограде проверяют обстоятельства гибели двух человек при пожаре минувшей ночью

Двое человек пострадали при пожарах в Волгограде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое волгоградцев погибли в пожаре в центре Волгограда. Возгорание в квартире на улице Глазкова произошло в ночь на 3 октября. Как сообщили в МЧС, несмотря на то, что огонь потушили меньше, чем за 15 минут, двое жильцов погибли. Следственный комитет проверят обстоятельства их смерти.

Сообщение о пожаре в центре Волгограда поступило на пульт диспетчера в 02:07 ночи 3 октября. Задымление заметили соседи. В квартире пятиэтажки на улице Глазкова вспыхнули домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Пожарные потушили возгорание уже в 02:20. После этого пожарные вынесли 78-летнюю женщину из квартиры и передали медикам, но пенсионерка умерла в машине скорой помощи. Возможная причина – отравление продуктами горения. В спальне спасатели нашли тело 57-летнего мужчины – это сын погибшей женщины. Как сообщили в Следственном комитете Волгоградской области, тела погибших в настоящее время направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Специалисты предположили, что пожар на улице Глазкова в Волгограде мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Также вечером 2 октября в Камышине еще один человек пострадал при пожаре. Сообщение о возгорании в селе Соломатино поступило в 20:02. На улице Базарова огонь охватил весь дома площадью 14х8 метров. Пожарные потушили возгорание за 16 минут. Один человек пострадал. Специалисты выяснят причину возгорания в Камышине.