Ковид убил 29-летнего мужчину и 23 женщины из Волгограда и области

Ковид унес жизни уже 2833 волгоградцев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область продолжает ставить страшные рекорды по смертности от коронавируса и его последствий. За последние сутки оперштаб сообщил о 24 жителях региона, умерших от COVID-19 и пневмонии. Среди жертв опасной инфекции снова молодой 29-летний мужчина, а также 23 женщины в возрасте от 56-ти до 87-ми лет.

- 16 умерших от коронавируса проживали в Волгограде, двое - в Михайловке, по одному человеку – в Городищенском, Даниловском, Еланском, Котельниковском, Кумылженском и Палласовском районах области, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Чем больше жертв, тем скупее становятся сводки оперштаба. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 2833 волгоградцев. Это только те, у кого ковид признали основной причиной смерти. С каждым днем инфекция поражает все больше и больше жителей региона.