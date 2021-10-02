В понедельник отключат свет в домах 4 районов Волгограда

Электричества не будет от двух до девяти часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре 2021 года в Волгограде энергетики продолжат плановые ремонты и профилактические работы на сетях электроснабжения. Из-за этого в начале рабочей недели без света останутся сотни домов в четырех районах областного центра. Как сообщили «КП-Волгоград» в электросетевой компании «Россети Юг - Волгоград», в зону отключения электроэнергии 4 октября 2021 года попали улицы Дзержинского, Ворошиловского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Продолжительность коммунальных неудобств составит от двух до девяти часов.

В Дзержинском районе Волгограда 4 октября обесточат дома на улице Московской, №9/1, 9/2, 11-27 и 35. Света не будет с 9 до 15 часов. Куда больше улиц попадут в зону отключений в понедельник в Кировском районе. С 9 утра до 17.00 не будет света в домах по адресам: улица Абганеровская, №4-30, 23, Ковыльная, №1-15, 2-20, Лавровая, №37, 49, 82-90, Майская, №2а-8а, 3а-21, Пальмовая, №15-37, 2, Чехова, №2-12, 3-7, переулки Майский, №1-1а, Ковыльный, №11-5, 4-6, Ольховский, №4-8, 3-9.

Более масштабными отключения света 4 октября будут в Ворошиловском районе. Там частично обесточат сразу 15 улиц. С 13 до 15 часов будут сидеть без электроэнергии жители дома №52 на улице Буханцева. И с 9.00 до 17.00 не будет электричества в домах на улицах: Автозаводская, №35- 45, 39а, 50, 51а, Азербайджанская, №225-230, 228а, 238а, 238, 239, 243-252, 244б, 245а, 249а, 247а, 259, 259а, 260-269, 265а, 271б; Белорусская, дома №114-116, 145-149, 151-153, 163-168, 171-176, 155д, 176, 176а, 177; Белоглинская, №86- 90, 94, 109, 100, 100а, 102-116, Ейская, №19а, 17-27, 28-36, 29а, 32д, 29-37, 41-49, 42-52; Иловайская, дома №123, 180, 182, 184-187, 199, 202, 204 и 205; Красногородская, №1-14, 2а; Линевская, №120, 121, 126, 127, 130-134, 130а, 144; Морфлотская, дом №46; Нефтегорская, №1-10, 5а, 11а, 12-18, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а; Палладина, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7-13, Пинская, 1, 1а, 4-18; Славгородская, 1-10, 2а, 6а, 12; Темрюкская, дом №1, Феодосийская, дома №14а, 16а, 20а, 18-40, 34а.

И в самом южном Красноармейском районе в понедельник среди коммунальных страдальцев с 9 до 17 часов окажутся жители домов в поселке Нагорном, №1а, 1б, 6/1, 8, 3-11, 19, 4а, 6, 16, 17 и 18, а также домов на улицах: Адмирала Макарова, №11а, 13а, 16-20; Дальневосточная, №19-33 и 20-34; Новопортная, №37-89, Причальная, 1-79, 2-84, Тросовая, №1а, 1б, 1в, 1-61, 2а, 2б, 2-70. Еще дольше – с 9 утра до 18 часов – продлятся отключения света по адресам: улица Адмирала Макарова, дома №1б-9а, 2а, 2в, Костюшко, №72-84 и 90-112; Ленинаканская, №51-91, 52-68, 89, 93-109, 70-82, Новопортная, №1а, 1-35, 35а, Тросовая, №13, 20, переулок Тросовый, 2, 2а, переулок Подгорный, 21-23, 16-44, улица Плеханова, №51а, 53, 57а, 57б, 57--97, 178/33, 178/59, 178/23, 178/16, 178/15, СНТ Шлюзовик, №2-16 и 3-7.