Редкие грибы обнаружили под Волгоградом

Рубиноболет рубиновый - редкий краснокнижный гриб. Фото: облкомприроды.

В Волгоградской области сентябрь 2021 года стал самым грибным месяцем последних лет. Любители тихой охоты набирают полные корзины знакомых им подосиновиков, вешенок, рядовок и даже белых. Как сообщили в облкомприроды, чаще стали встречаться в регионе и уникальные, и краснокнижные грибы.

- Ценной находкой стал гриб Гиднеллум Пека, никогда ранее не встречавшийся на территории Волго-Ахтубинской поймы. Этот гриб произрастает в хвойных лесах Европы и Северной Америки, - рассказали в региональном комитете.

Для России это просто уникальный гриб, встречается очень редко, тем более, в степи. За внешний вид его прозвали «зуб дьявола». Пузыри, которые он вырабатывает, содержат пигмент против свертывания крови. Кроме того, гриб «питается» мелкими насекомыми, которые на него попадают. Именно этот гриб нашли у ерика Огибного в Ленинском районе волонтеры из «Экосплава 34». Есть Гиднеллум Пека нельзя, уж слишком он горький, а по некоторым данным еще и ядовит.

Гиднеллум Пека. Фото: облкомприроды.

Рубиноболет рубиновый - еще один редкий краснокнижный гриб, который сотрудники природного парка нашли в пойме. В России всего несколько мест, где он растет. У этого вида кирпично-красного цвета шляпка и розовато-красная ножка. Экологи предупреждают: есть этот редкий гриб можно, но собирать нельзя. Штраф за уничтожение занесенных в Красную книгу растений - от 2500 тысяч до 1 миллиона рублей.