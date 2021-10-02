Экс-депутата Волгоградской облдумы задержали в Москве

Михаил Таранцов. Фото: соцсети

Экс-депутата Волгоградской областной Думы от КПРФ Михаила Таранцова задержала полиция в Москве. Произошло это в аэропорту Внуково 2 октября. Поводом стало участие во встрече депутатов Госдумы РФ по итогам выборов, которая прошла на Пушкинской площади вечером 20 сентября 2021 года. Об этом политик сообщил на своей странице в facebook.

- Пришел и мой черед: тоже задержан полицией и тоже составлен протокол, якобы, за участие в несанкционированном митинге, - написал Михаил Таранцов.

По словам политика, полицейские предложили ему несколько вариантов возможных действий от написания объяснений до поездки в отдел полиции.

- Но итог, говорят, все равно будет один, - протокол на Вас уйдёт в суд, а там доказывайте хоть до посинения, что Вы правы, - продолжает Таранцов. - Ну, что ж, будем бороться за соблюдение закона в суде.

Напомним, после того как Михаил Таранцов проиграл последние выборы в Волгоградскую облдуму Алексею Волоцкову, политик уехал в Москву, где на выборах в Госдуму баллотировался по одномандатному округу №210. Волгоградский коммунист в итоге стал вторым, также проиграв сопернику от «Единой России».