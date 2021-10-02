В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщину на переходе

ДТП в Среднеахтубинском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Около половины пятого вечера 1 октября в центре Волгограда на перекрестке улиц Новороссийской и Невской иномарка сбила 56-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая в больнице, а водителя «Ниссан Х-Трейл», который скрылся с места ДТП, сейчас разыскивает полиция.

- 56-летняя женщина-пешеход переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ведется розыск скрывшегося водителя, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Еще одно ДТП с участием пешехода случилось чуть раньше в Дзержинском районе областного центра. 30-летний водитель за рулем «БМВ» во дворе дома на улице 8-й Воздушной армии наехал на шестилетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик выбежал на проезжую часть с зеленой зоны из-за припаркованной машины. Водитель не успел остановиться. Ребенка увезли в больницу.

А на улице Ленина в Краснослободске накануне 40-летний мужчина на «Пежо L4H2M2-A» сбил 70-летнего пешехода. Мужчина шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и тоже оказался на больничной койке.