Трое взрослых и ребенок пострадали в двух ДТП на юге Волгограда

ДТП в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два серьезных ДТП, в которых пострадали трое взрослых и 4-летний ребенок произошли в первый день октября в Кировском районе Волгограда. Около полудня на улице Рославльской 65-летний водитель «Вольво» врезался в «Ладу Калина». Как сообщили в региональном главке МВД, в результате аврии получила травмы 4-летняя девочка из отечественной легковушки. Сейчас ребенок в больнице.

Около пяти вечера на улице Лазоревой произошло тройное ДТП. 42-летний водитель, «Камаза» врезался в Hyundai Elantra. От удара иномарку выбросило на встречку, где она столкнулась с «Ауди А4». В этой аварии травмы получили пассажиры из обеих легковушек.

- Доставлены в медучреждение 59-летняя женщина и 65-летний мужчина из «Ауди», а также 31-летняя пассажирка автомашины Hyundai, - сообщили в полиции.