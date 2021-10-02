Роддом №1 в Волгограде закрыли на дезинфекцию

Роддом №1. Фото с сайта медучреждения.

В Волгограде вновь появились слухи, что один из старейших в городе Тракторозаводский роддом №1 закрывают с октября 2021 года. В облздраве эту информацию опровергают. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, родильный дом на Тракторном действительно передают больнице №5, но он продолжит работать после плановой дезинфекции.

- В рамках реструктуризации до конца года планируется объединение роддома №1 с родильным отделением 5-й больницы, но на деятельность медучреждения это никак не повлияет, - отмечают в облздраве.

Роддом №1 пока действительно не принимает рожениц и беременных. Но его закрыли на плановую мойку. А пока женщин, которых должны были принимать на Тракторном, будут направлять в роддом №2 в центре, в роддом больницы №7, а также в Волжский - в роддом горбольницы №3, сложные случаи - в перинатальные центры.

- Коечный фонд родильных отделений региона позволяет в полном объеме оказывать специализированную помощь женщинам, - подчеркивают чиновники.