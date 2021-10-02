Апелляционный суд подтвердил незаконность рекламных билбордов в Волгограде

Прокуратура оспаривает установку еще около 600 билбордов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Почти год антимонопольщики судятся с администрацией Волгограда из-за рекламных билбордов ООО «Дрим Медиа Сервис», установленных на улицах города. Согласно предписанию УФАС, чиновники должны были не просто снести, а либо включить 16 спорных конструкций в Схему размещения, либо аннулировать разрешения на их установку. 12 Арбитражный апелляционный суд поддержал Волгоградское УФАС в этом вопросе, сообщают в ведомстве.

Решение и предписание по делу антимонопольщики вынесли еще в декабре 2020 года. Мэрия и рекламная фирма их оспорили. Суды двух инстанций подтвердили, что администрация неправомерно продлила срок действия договоров и разрешений на установку билбордов. Решение уже вступило в силу, у мэрии есть неделя на его выполнение.

- Исполнения ждет и представление прокуратуры Волгограда, выданное администрации города, о приведении в соответствие с действующим законодательством еще около 600 конструкций. Получается власти города сознательно оттягивали решение этого вопроса до окончания предвыборной агитации на незаконных билбордах, - считает врио руководителя Волгоградского УФАС Ольга Ячменева.