Мост Волжской ГЭС станет собственностью Волгоградской области

Мост через ГЭС полностью отремонтировали за три года. Фото: администрация Волжского

Мост через плотину Волжской ГЭС вскоре передадут в собственность Волгоградской области. Это решение уже одобрили депутаты Волжской городской Думы. Муниципальное имущество перейдет в госсобственность безвозмездно, сообщили в администрации города.

Дорога по мостовому переходу Волжской ГЭС протянулась на 5 километров 696 метров от въезда в Волжский до железнодорожного переезда. Эта трасса с 2003 года находится на балансе муниципалитета. Тогда трассу через плотину включили в перечень дорог местного значения. Но фактически она связывает не только два главных города области, но и ведет в районы и регионы Заволжья.

- Мост через плотину ГЭС является важнейшей транспортной артерией федерального значения. Ежедневно здесь проходит более 20 тысяч единиц транспорта, значительную долю которого составляют большегрузные автомобили, следующие в южные и восточные регионы страны, - отмечают в администрации Волжского.

Содержать такую трассу городскому бюджету было сложно, поэтому власти Волжского не раз предлагали передать ее в госсобственность. После реконструкции моста в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» такое решение все приняли.

- Процесс передачи на баланс региона мостового комплекса Волжской ГЭС будет завершен до конца 2021 года, - отмечают в мэрии.

А средства, которые раньше Волжский тратил на содержание этой трассы, помогут привести в порядок внутриквартальные проезды города.