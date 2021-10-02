Под Волгоградом коммунальщик пойдет под суд за завышение счетов за отопление

Организации были вынуждены платить за тепло вдвое больше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области под суд пойдет 52-летний экономист из станицы Клетской. Мужчина решил повысить прибыль коммунального предприятия, в котором работал. Для этого он приписывал лишние гигакалории тепла в счетах за отопление. От его действий пострадали не только коммерческие фирмы, но и школы, музеи. За причинение имущественного ущерба, не связанного с хищением, мужчине грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в региональном главке МВД.

Как установили в ходе дознания, экономист решил увеличить прибыль и снизить задолженность своего коммунального предприятия, так как с марта 2020 года сфера теплоснабжения должна была выделиться в отдельную структуру. Во время заключения ежегодных контрактов на отопление с ИП и юридическими лицами в декабре 2019 года мужчина указывал больше гигакалорий тепла. Так что два месяца организации платили за тепло вдвое больше положенного. Но махинации вскрыла прокурорская проверка. Свою вину мужчина признал.

- Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 342 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.