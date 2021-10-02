В Волгоградской области пройдет чемпионат по ралли-рейдам

Гоночная трасса пройдет через шесть районов области. Фото: пресс-служба РосРР

С 20 по 24 октября 2021 в волгоградских степях и песках пройдет четвертый этап Чемпионата России по ралли-рейдам – баха «Сталинград». Гоночная трасса протяженностью более 1200 километров пройдет через шесть районов Волгоградской области - Городищенский, Фроловский, Иловлинский, Дубовский, Калачевский и Ольховский. Ее преодолеют более 50 участников из России, Латвии и Беларуси, среди них и одна из самых титулованных команд мира - «КАМАЗ-мастер».

- Торжественное открытие ралли-рейда и первый старт состоятся 21 октября в хуторе Вертячий Волгоградской области, - сообщили в администрации региона.

Трасса четырехдневного ралли - одна из самых интересных для гонщиков. На скоростные участки приходится 950 километров пути. Поля и степи, изрезанные оврагами, арчединские пески сложные для прохождения и навигации. Извилистая дорога обещает немало сюрпризов и станет настоящим испытанием.