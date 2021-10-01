Больницу имени Фишера в Волжском полностью отдали под ковидный госпиталь

В больницу Фишера теперь будут привозить только больных коронавирусом. Фото: администрация области.

Больницу имени Фишера в Волжском полностью отдают под лечение коронавируса. Такое решение волгоградские власти приняли в связи с тем, что в больницах региона заканчиваются места для коронавирусных больных. Очень многим требуется лечение в стационаре – новый штамм очень коварный и переносится тяжелее. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом областной комитет здравоохранения решил госпитализировать пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы, а также с заболеваниями, требующими экстренного хирургического вмешательства, но при этом зараженных COVID-19, в этот стационар.

- Для оказания экстренной помощи больница Фишера оснащена в полном объеме. Кислородная разводка есть на всех этажах, - прокомментировали "КП-Волгоград" в облздраве.

В связи с перепрофилированием больницы остальных больных будут доставлять в другие стационары региона, где еще не сократили экстренную и плановую медицинскую помощь.

«Здравоохранение работает на износ», - всю последнюю неделю предупреждали волгоградские чиновники.. Несмотря на то, что в области в этом году открыли 2 построенных с нуля ковидных госпиталя, с таким огромным приростом заболевших справиться очень сложно. Единственный выход – строгое соблюдение мер профилактики и вакцинация. Пока региону далеко до выполнения плана по вакцинации, особенно незащищенная возрастная группа – люди старше 60 лет.