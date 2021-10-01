Волгоградские власти заявили, что в регионе нет дефицита лекарств от коронавируса

Запасы лекарств есть в каждом медучреждении, но выдают их бесплатно после того, как у пациента лабораторно подтверждается коронавирус. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области ежедневно более 350 человек узнают о том, что у них коронавирус. Тем, кому пришел положительный результат ПЦР-теста, должны в поликлинике выдать бесплатный набор лекарств от коронавируса. Накануне в местных СМИ появились сообщения о том, что кому-то из пациентов отказали в выдаче лекарств, сославшись на то, что они закончили. Волгоградский комитет здравоохранения опроверг информацию о том, что в области есть дефицит лекарственных препаратов для лечения ковида. Лекарства есть и в больницах, и в поликлиниках.

- Более того, по информации ведомства, в регион поступила очередная партия препаратов, закупленных для лечения COVID-19. Все они уже распределяются между медучреждениями, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.

Объяснили в комитете и то, почему у вас с соседом, который тоже заболел коронавирусом, бесплатный пакет лекарств может отличаться:

- Нет единых наборов лекарственных препаратов для лечения пациентов — назначения производятся в соответствии с течением заболевания, с учетом общего состояния пациента, наличия или отсутствия хронических и других заболеваний, - говорят в облздраве.

То есть каждый врач принимает решение самостоятельно, что назначить и выдать тому или иному пациенту. Ведется строгая отчетность: каждый, получивший лекарства, должен расписаться в журнале.

Более того, лекарства получают и дети с подтвержденным коронавирусом. Единственная проблема в том, что все препараты пациентам выдают тогда, когда приходит результат ПЦР-теста. В поликлиниках области от момента взятия мазка до получения результатов иногда проходит 5-7 дней. За это время пациент успевает пропить те лекарства, которые он купил в аптеке.

В облздраве отметили, что все спорные случаи и жалобы пациентов проверяются. Если информация подтверждается, в отношении врачей или медучреждений выносятся решения.