«Россети» инвестируют около 18 млрд рублей в проекты в Волгоградской области до конца 2024 года

Фото: Россети

В планах Группы «Россети» до конца 2024 года – ввод около 2 ГВА новой трансформаторной мощности и 700 км линий электропередачи.

«Волгоградская область занимает важнейшее транзитное положение на стыке юга с Приволжьем, входит в международные транспортные маршруты. Один из центральных проектов Группы «Россети» – реконструкция подстанции 220 кВ «Гумрак» – позволит повысить надежность электроснабжения аэропорта Волгограда и четырех крупных районов города. Также уделяем большое внимание проектам «зеленой» энергетики. В этом году подключили к сетями солнечную электростанцию «Медведица», сейчас завершаем создание схем выдачи мощности первых ветропарков области – Котовской и Новоалексеевской ВЭС», – сказал Андрей Рюмин.

Фото: Россети

Кроме того, до 2024 года будет проведена реконструкция подстанции 220 кВ «Заливская» и отходящей от нее ЛЭП протяженностью 130 км. Вдоль трассы действующего транзита будет построена новая линия с применением высоконадежных многогранных стальных опор отечественного производства. На самой подстанции «Заливская» энергетики модернизируют коммутационное оборудование 220 кВ, установят микропроцессорные терминалы релейной защиты, новейшую систему плавки гололеда. Этот проект укрепит связь Волгоградской и Ростовской энергосистем, повысит надежность электроснабжения предприятия Группы «ЕвроХим», которое разрабатывает крупнейшее в России месторождений калийных солей.

Также на встрече обсуждались актуальные задачи, включая завершение подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону максимальных нагрузок. В 2021 году общий объем финансирования ремонтных программ Группы «Россети» в Волгоградской области составил 865 млн рублей (плюс 3,5% к уровню 2020 года). К 1 октября основные мероприятия завершены. Проведен ремонт около 700 км ЛЭП, 1,4 тыс. единиц подстанционного оборудования, почти 600 трансформаторных подстанций.