Теплая погода без осадков ожидается в Волгограде до начала следующей недели

Со 2 по 4 октября в Волгоградской области ожидается теплая погода без осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солнечной погодой и температурой до +17 порадует волгоградцев первая неделя октября. В субботу, 2 числа, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков при восточном ветре 2-7 м/с. Ночью и утром местами возможен туман. Синоптики волгоградского ЦГМС прогнозируют по области 2 октября ночью от -1 до +4, днём температура составит 12-17 тепла. В Волгограде днём ветер усилится до 4-9 м/с при +14-16 градусах, ночью – 2-4 выше нуля.

3 и 4 октября в Волгограде и по области ожидается примерно такая же погода. Однако днем местами восточный ветер усилится до 8-13 м/с. Ночью по региону столбики термометра покажут +3-8, местами до 0º, днем воздух прогреется до 12-17 градусов. В Волгограде днем порывы ветра будут достигать 5-10 м/с. Ночью всё также: +2-4°; днем 14-16 градусов.

В понедельник направление ветра сменится на юго-восточное, порывы 2-7 м/с, днем местами 8-13 м/с. По Волгоградской области существенных осадков не ожидается.