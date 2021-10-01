Заявившего о насилии в приемной семье ребенка из Волгограда перевели в центр реабилитации

Мальчик рассказал о насилии в приемной семье. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В СМИ появилась информация о ребенке из Волгограда, который пожаловался на изнасилование в приемной семье соседям по палате. Как сообщила «КП-Волгоград» детский омбудсмен Нина Болдырева, пока идет проверка, мальчика перевели из центра микрохирургии глаза в социально-реабилитационный центр. Опекун дал на это согласие.

- Я взяла ситуацию на контроль. Информация о семье передана в правоохранительные органы, - рассказала уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева.

Тем временем шокирующие факты, о которых рассказал ребенок, проверяют профильные ведомства и следственный комитет. Мальчик заявил, что его насиловал старший брат. Все обстоятельства произошедшего выясняют комитет соцзащиты и облздрав, органы опеки, детский психиатр Лариса Раевская и другие специалисты.

Чиновники выяснили, что в больницу рассказавший о насилии мальчик попал две недели назад. Помимо него в палате было трое детей, двое из них лежали с мамами. Именно женщины и подняли шум, услышав шокирующую историю.

- Органы опеки находятся на постоянной связи с опекуном ребенка, - подчеркивают в региональном комитете социальной защиты населения. - Все мероприятия организованы исключительно в интересах ребенка в рамках действующего законодательства.