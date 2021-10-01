Волгоградцы смогут поучаствовать в переписи населения в МФЦ

Перепись населения продлится месяц.

15 октября начинается Всероссийская перепись населения. В течение месяца жителям нашей страны нужно будет заполнить анкеты с данными о себе. Кто-то боится коронавируса, кто-то – мошенников, поэтому не каждый человек в наше время пустит к себе чужих людей в квартиру. И если вы не захотите пройти опрос на дому (а такая возможность у волгоградцев тоже есть), в регионе откроют 750 переписных участков. В том числе на базе 50 офисов МФЦ. Как будет проходить анкетирование жителей на базе офисов «Мои документы», в пятницу глава «Волгоградстата» Александр Чунаков обсудил с руководителем сети МФЦ в Волгоградской области Ириной Змановской.

Но проще всего будет заполнить анкету на Госуслугах. В этом году впервые есть возможность ответить на вопросы анкеты онлайн в любое удобное время и в любом месте. Все ваши данные обещают собирать и обрабатывать на защищенных серверах.

- Результаты переписи проанализируют и используют для улучшения работы различных органов исполнительной и законодательной власти, бизнеса и госкорпораций, - уточняют в пресс-службе областной администрации.