Под Волгоградом чиновник купил землю у государства за копейки и продал на 2,2 млн дороже

Мужчина неплохо "заработал", но деньги пришлось вернуть. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Светлоярский районный суд Волгоградской области огласил приговор экс-начальнику отдела кадастровых работ «Районного управления земельными ресурсами». Антона Марчукова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. За то, что чиновник купил землю у государства за копейки и продал ее на 2,2 миллиона дороже, суд приговорил его трем годам условно.

Как установил суд, в феврале 2019 года у Антона Марчукова возник план, как заработать на аукционе на право заключения договора аренды участка для размещения складских помещений. Чтобы получить землю стоимостью 2,3 миллиона рублей, он уговорил супругу зарегистрироваться как ИП. Та стала единственным участником торгов и арендовала землю.

После Марчук сделал проект склада, написал заявление от имени жены, получил разрешение на строительство и даже поставил на учет и ввел в эксплуатацию несуществующее здание. Затем склад, который так и остался на бумаге, снял с учета после якобы сноса. А участок выкупил за 3% от его стоимости. Обошлась ему земля в 69 тысяч рублей. Продал он ее в 33 раза дороже. Вышли на чиновника сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

- Незаконно приобретя земельный участок по заниженной стоимости, он причинил администрации ущерб на сумму 2,245 миллиона рублей, то есть в особо крупном размере, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Ущерб мужчина уже возместил.