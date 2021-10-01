В Волгограде вырубят и сожгут погибшие из-за вредителя деревья

Несколько десятков ясеней за год погибли на улице Чуйкова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Изумрудная златка погубила десятки ясеней на улице Чуйкова. Но это далеко не единственное место в Волгограде, где из-за карантинного вредителя засыхают деревья. 1 октября в мэрии прошло расширенное совещание, на котором решали как бороться с зловредным жучком. Предварительный план обсудили с общественниками и экспертами в области агроэкологии и лесопатологии.

- Мы зафиксировали вспышки заболевания ясеней изумрудной златкой на острове Сарпинском в Кировском районе, а также в ряде районов города, - обозначил проблему врио главы Волгограда Владимир Марченко.

Симпатичный на вид жучок буквально за год-два уничтожает деревья ясеня. Навредила златка не только в Волгограде, но и в соседних регионах, в центральной части страны. Эксперты говорят, что единственный способ борьбы с вредителем – вырубка зараженных деревьев с последующим сжиганием веток и ствола. Снести засохшие ясени не проблема, куда больше власти волнует, что высадить вместо них. Решением может стать вариант смешения цветущих кустарников и различных деревьев, в которых будут жить насекомые-энтомофаги, которые поедают златку.

- Чем разнообразнее породный состав, тем больше флора городских парков и улиц схожа с природной, где обитает большое количество насекомых, - считает ландшафтный архитектор Елена Лисина.

Пока чиновники строят планы, департамент городского хозяйства займется зачисткой погибших деревьев в Волгограде.

Тем временем, вместо погибших ясеней на улице Чуйкова коммунальная служба высадит 77 деревьев.