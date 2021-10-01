Волгоградские полицейские поймали почти 60 разыскиваемых преступников за два дня

За два дня волгоградские полицейские арестовали 59 преступников в розыске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 29 по 30 сентября 2021 года полицейские Волгоградской области задержали 59 преступников в розыске, в том числе федеральном. Например, 51-летнего местного жителя, которого больше 10 лет искали правоохранители из Санкт-Петербурга. Также в рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» правоохранители нашли 17 пропавших без вести граждан.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, им удалось найти мужчину, который больше 10 лет скрывался от полицейских из Санкт-Петербурга. 51-летнего жителя Краснооктябрьского района в марте 2011 года объявили в федеральный розыск. Его подозревали в разбое на территории Василеостровского района Петербурга. Мужчина часто менял место жительства, но накануне его задержали волгоградские госавтоинспекторы. Преступника передали оперативникам.

Еще о трех подозреваемых в федеральном розыске сообщили в Главке МВД. Сотрудники полиции в Кировском районе задержали 31-летнего волгоградца за грабёж. В Красноармейском нашли 51-летнего мужчину, который после вынесения приговора суда за угрозу убийством и повторное нетрезвое вождение, уклонился от наказания. В Суровикинском районе Волгоградской области полицейские арестовали 45-летнего жителя Воронежа, которого искали по всей стране. Мужчина пытался укрыться от исправительных работ по ранее вынесенному решению суда.

Также стражи порядка Киквидзенского района за несколько часов нашли двух пропавших шестиклассников. Днем в поселке Гришин ребята не пришли домой из школы, поэтому родные заявили о пропаже в полицию. Но, оказалось, что дети загулялись и не торопились домой.