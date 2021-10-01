В Волгограде дистанционку для школьников введут только в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Пока в Волгограде власти считают, что школьники могут продолжить обучение оффлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале этой недели на оперативном совещании в администрации области осуждали ситуацию с коронавирусом в регионе и возможный перевод школьников на дистанционное обучение. Вопрос этот непростой, и Андрей Бочаров попросил подчиненных в течение недели подготовить предложения, как безболезненно организовать онлайн обучение детей, если появится такая необходимость. Однако некоторые СМИ решили, что с 4 октября в волгоградских школах меняется формат обучения, и ввели в заблуждение своих читателей. На самом деле, обсуждались всего лишь механизмы организации учебного процесса, если того потребует ситуация.

Волгоградцы, чьи дети посещают школы, знают, что классные руководители практически ежедневно запрашивают информацию о болеющих учениках и их диагнозах. Руководство школ собирает сведения, чтобы оценить размах заболеваемости в учебном заведении. Ситуация может ухудшиться в любой момент, поэтому волгоградские власти хотят быть готовы отправить детей учиться из дома, но этого может и не произойти вовсе.

Как пояснили в администрации региона, принимать решение об организации дистанционного обучения будут исходя из развития санитарно-эпидемиологической ситуации в разрезе каждого муниципального образования.