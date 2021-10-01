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Общество1 октября 2021 14:27

Начальники управлений ФСБ и МВД открыли стрелковый тир в Волгограде

У силовиков региона появилась современная спортивная база
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Торжественная церемония. Фото: УФСБ по ВО

Торжественная церемония. Фото: УФСБ по ВО

У силовых ведомств Волгоградской области появилась современная спортивная база, где будут заниматься участники всероссийских и международных соревнований. Обновленный стрелковый тир 1 октября торжественно открыли председатель общества «Динамо» и экс-руководитель регионального УФСБ Анатолий Гулевский, нынешний начальник ведомства Игорь Голдобин и начальник главка МВД Александр Кравченко.

Стрелковый тир «Динамо» в Волгограде работает с 1955 года, он давно требовал глобального обновления. Здание не только отремонтировали, но и модернизировали.

Как сообщили в пресс-службах УФСБ и ГУ МВД по региону, в тире обновили огневой рубеж, сделали отдельные кабинки для стрельбы и пол из специальных материалов, установили новые пулеулавливатели. Теперь совершенствовать навыки по владению оружием волгоградские силовики будут в современных условиях.