В Волгограде приводят в порядок постамент памятника «МиГ-21»

В Волгограде продолжают приводить в порядок памятник-самолет на улице Качинцев. Еще недавно на него было больно смотреть – разрушалось основание, облез сам самолет. Качинцы, приезжавшие сюда в памятные дни возложить цветы, были в шоке от состояния монумента и жаловались городским властям. В этом году мэрия нашла подрядчика и начала реставрацию объекта. Сейчас, по словам чиновников, рабочие восстанавливают кирпичную кладку постамента.

Теперь им предстоит нанести штукатурку и облицевать постамент мраморной плиткой. Это сделают после того, как приведут в порядок фюзеляж. Ранее они демонтировали все ржавые металлические конструкции, в том числе опоры самолета, и обработали их антикоррозийным покрытием.

Во время реставрации обновят ступени памятника и стелу.

- Для защиты конструкций от влаги применяются современные высокотехнологичные материалы. Поскольку памятник является объектом культурного наследия регионального значения, его восстановлением занимается специализированная организация, имеющая лицензию на проведение такого рода работ. Гарантийный срок на реставрацию составит пять лет, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.