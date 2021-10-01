Волгоградский пенсионер хранил дома арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов

В Волгограде у 69-летнего мужчины изъяли оружие и гранаты, которые он хранил в квартире. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские обыскали квартиру жителя Красноармейского района и нашли несколько видов боевого оружия. 69-летний мужчина заявил, что боеприпасы он собирал несколько лет только для своей коллекции. Однако это попадает под статью о незаконном хранении оружия.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в квартире у пенсионера полицейские нашли 3 ручные гранаты, одна из них изготовлена самодельным способом, почти 200 патронов разного калибра и обрез охотничьего ружья. Экспертиза установила, что оружие и часть боеприпасов пригодны для выстрелов, а гранаты могут взорваться при наличии взрывателя.

На жителя Красноармейского района возбудили уголовное дело за незаконные приобретение, хранение оружия, его основных частей и боеприпасов. По этой статье ему может грозить до восьми лет лишения свободы со штрафом до ста тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.