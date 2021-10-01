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Авто1 октября 2021 11:50

В Волго-Ахтубинской пойме начали строить еще один автомобильный мост через ерик

Он станет одним из элементов мостового перехода через Волгу
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Пойма лишится части деревьев, которые встанут на пути новой трассы. Власти обещают компенсировать ущерб природе.

Пойма лишится части деревьев, которые встанут на пути новой трассы. Власти обещают компенсировать ущерб природе.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области продолжается строительство скандального Третьего пускового комплекса через реку Волга, и теперь строители вышли на новый объект: начали возводить еще один автомобильный мост через ерик. До этого стройка развернулась на ерике Осинки, теперь забивать сваи будут на Гнилом. Пока же, по информации комитета транспорта и дорожного хозяйства региона, строители начали расчищать сеюе площадку для возведения моста. После этого они забьют в этом месте 316 буронабивных свай.

На соседнем ерике Осинки тоже продолжается установка свай под новый мост. Оба эти сооружения станут частью строящейся трассы – Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Трасса свяжет мост через Волгу с мостом через Ахтубу.