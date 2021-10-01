В Волго-Ахтубинской пойме начали строить еще один автомобильный мост через ерик

Пойма лишится части деревьев, которые встанут на пути новой трассы. Власти обещают компенсировать ущерб природе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области продолжается строительство скандального Третьего пускового комплекса через реку Волга, и теперь строители вышли на новый объект: начали возводить еще один автомобильный мост через ерик. До этого стройка развернулась на ерике Осинки, теперь забивать сваи будут на Гнилом. Пока же, по информации комитета транспорта и дорожного хозяйства региона, строители начали расчищать сеюе площадку для возведения моста. После этого они забьют в этом месте 316 буронабивных свай.

На соседнем ерике Осинки тоже продолжается установка свай под новый мост. Оба эти сооружения станут частью строящейся трассы – Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Трасса свяжет мост через Волгу с мостом через Ахтубу.