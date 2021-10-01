Легковушка «обняла» столб на западе Волгограда

Легковушка обняла столб и повисла на нем. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В этот четверг в Дзержинском районе произошло сразу два серьезных ДТП с пострадавшими. С утра «ВАЗ-2115» столкнулся с элитной иномаркой Jaguar XF, а вечером 40-летний водитель на «пятнадцатой» протаранил световую опору на шоссе Авиаторов, легковушка буквально «обняла» столб и повисла на нем. Восстановлению машина не подлежит.

Авария на улице Ангарской случилась в начале одиннадцатого утра. По предварительным данным, 30-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу Jaguar XF. Как сообщили в региональном главке МВД, травмы в результате столкновения получил водитель «ВАЗ 2115», сейчас он в больнице. Ранения получил и водитель врезавшейся в столб легковушки, он тоже на больничной койке.