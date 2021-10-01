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Общество1 октября 2021 11:08

В Волгограде будут судить мошенника, отобравшего квартиру у пенсионерки

Женщина пережила осаду Сталинграда и едва не оказалась на улице в 80 лет
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчина предстанет перед судом.

Мужчина предстанет перед судом.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде 45-летний мужчина пойдет под суд за мошенничество в крупном размере. Коммерсант обманным путем отобрал квартиру у 80-летней пенсионерки из Краснооктябрьского района. Пережившая осаду Сталинграда женщина едва не осталась без единственного жилья.

По данным следствия, директор кредитной фирмы втерся в доверие к 80-летней женщине и уговорил ее подписать договор залога на квартиру, заверив, что сделка фиктивная. Однако в октябре 2020 года пенсионерка узнала, что квартира уже давно принадлежит не ей, а тому самому мужчине. Кроме того, в августе прошлого года по решению суда женщина утратила право пользоваться своей квартирой. Приставы требовали освободить жилье.

- Следователям совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России удалось не только вскрыть мошенническую схему, но и вернуть жилплощадь потерпевшей, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Коммерсант отпираться не стал и уже вернул пенсионерке принадлежащую ей квартиру. Теперь его ждет суд.