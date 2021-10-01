Из-за роста заболевания коронавирусом волгоградские вузы уходят на дистанционку

Университет первым объявил о введении дистанционки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поберечь своих студентов и сотрудников в условиях ежедневного роста заболевших коронавирусом в регионе решило руководство Волгоградского государственного университета. С 4 октября в вузе вводят смешанный формат обучения. Лекции и семинары, которые не требуют использования специального оборудования, будут проходить в онлайн формате с использованием специального ресурса университета. Также для связи студенты и преподаватели могут пользоваться почтой и личным кабинетом. Об этом сообщает пресс-служба госуниверситета со ссылкой на приказ ректора Аллы Калининой.

Приезжать в университет в ближайшие две недели студенты будут только на лабораторные занятия, которые нельзя провести в онлайн-формате. Они будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора по предупреждению COVID-19.

Отметим, что вузы подчиняются напрямую Минобрнауки и принимают решение о формате обучения каждый самостотельно. А решать, вводить ли дистанционку в школах, будут волгоградские власти. На этой неделе руководство школ ежедневно собирает информацию о здоровье учеников и диагнозах тех, кто ушел на больничный. В зависимости из-за ситуации оперативный штаб должен принять решение, как дальше будут учиться дети - онлайн или оффлайн.