Волжский бесплатно получил автобусы из Москвы

На следующей неделе придут еще 11 автобусов. Фото: администрация Волжского

Мэрия Москвы безвозмездно передала Волгоградской области 40 автобусов, которые ранее ходили на маршрутах столицы. 20 машин достанутся городу Волжскому, еще 20 – Волгограду. Накануне в Волжский прибыли первые 9 автобусов марки «ЛиАЗ», которые будут задействованы на городских маршрутах, сообщили в администрации города.

- На городские маршруты автобусы выйдут только после вступления в силу постановления мэра Москвы о передаче данного автотранспорта Волжской автоколонне, - рассказали в мэрии.

А пока первые подаренные Волжскому автобусы они находятся в автоколонне № 1732, там они пройдут техосмотр и диагностику. На следующей неделе ожидается поступление второй партии из 11 автобусов.

Переданные автобусы - марки «ЛиАЗ» с дизельными двигателями «MAN», низкопольные с системами безопасности и видеонаблюдения.