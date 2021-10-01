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Общество1 октября 2021 9:45

В Волгограде оттерли от краски мозаику «Голубь мира»

Мозаичное панно Петра Чаплыгина закрасили во время ремонта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так на сегодня выглядит переход.

Так на сегодня выглядит переход.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Большую часть мозаичного панно Петра Чаплыгина «Голубь мира» в подземном переходе на перекрестке улиц Мира и Комсомольской в центре Волгограда освобождена от краски. Весной 2020 года во время ремонта подземного перехода маляры закрасили в серый цвет все поверхности, включая произведение искусства. Это было куда проще, чем оттирать со стен граффити. После возмущения общественности, в мэрии пообещали вернуть мозаику городу. Но на это потребовалось куда больше времени.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, в этом году художник-аноним перекрыл панно своей современной интерпретацией в той же цветовой гамме. «Сотрите это все и вы найдете Мир», - подписал автор. На сегодня в подземном переходе можно увидеть уже значительную часть мозаики.