Зимой пруд в ЦПКиО Волгограда превратят в каток

Так будет выглядеть каток в ЦПКиО. Фото: Андрей Еркин

Этим летом жители Волгограда уже успели оценить новый пруд в ЦПКиО. Впереди холода и водоем в парке превратят в место для зимних семейных развлечений. Пруд превратится в каток, еще одна ледовая площадка появится на территории у стадиона, где в этом году проходил ParkSeason Fest.

- Площадь водоема в ЦПКиО - 850 кВ.м.квадратных метров, из него получится каток на 700 «квадратов», для семей с детьми это будет хорошая площадь для катания, к тому же там будет безопасно, - рассказал «КП-Волгоград» директор парка Андрей Еркин.

Этот каток будет именно детским. Работать он будет только в морозную погоду, когда водоем замерзнет на 40 сантиметров в глубину. По периметру катков в ЦПКиО установят ограждения, закупят коньки для проката.

Напомним, в октябре у водоема в парке появятся теневые навесы и подсветка, весной сделают смотровые площадки с видом на Волгу. Все это – идеи ландшафтного архитектора Дениса Вогель. Региональный комитет по развитию туризма в этом году отметил его за вклад в создание благоприятных условий для развития туризма.