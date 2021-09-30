3,9 миллиарда рублей задолжали за коммуналку организации ЖКХ Волгоградской области

Коммунальщики продолжают копить долги за ресурсы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В прокуратуре Волгоградской области 30 сентября прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством прокурора региона Дениса Костенко. Одной из главных тем стали правонарушения и преступления в сфере ЖКХ. По данным на 1 сентября организации жилищно-коммунальной сферы задолжали за энергетические ресурсы порядка 3,9 миллиарда рублей. Одной из главных причин образования долгов стали финансовые злоупотребления, сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

- Финансовые злоупотребления являются одной из причин образования у организаций коммунального комплекса значительного размера кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями, - отмечают в прокуратуре Волгоградской области.

Все это создает угрозу для получения качественных коммунальных услуг. Поэтому силовики региона намерены и дальше проверять целевое расходование средств, выделенных на развитие коммунальной инфраструктуры.

- По вопросам противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере ЖКХ будет даваться принципиальная оценка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, - отметили в решении координационного совещания.

Кроме того, прокуроры в 2021 году обследовали весь жилищный фонд региона и обнаружили 406 многоквартирных домов с признаками аварийности. На контроле остаются сроки и качество строительства домов, а также фактическое предоставление жилья.