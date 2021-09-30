Дорогу на улице Краснознаменской в Волгограде перекроют на 5 дней

Дорогу у Сурского сквера перерыли еще несколько дней назад. Фото: Юлия Данильченко

На ближайшие пять дней улицу Краснознаменскую в центре Волгограда перекроют из-за ремонта теплотрассы. Бригадам предстоит заменить трубу диаметром 300 мм, сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения». В работе задействуют крупногабаритную спецтехнику, поэтому дорогу в границах улиц Мира и Глубокоовражной перекроют для транспорта с 10 часов утра 1 октября до 12 часов дня 5 октября 2021 года. Изменят схему движения и троллейбусы, которые ходили до «Детского центра».

- Троллейбусы №12 будут работать в измененных границах - от Спартановки до остановки «Памятник Североморцам». Трамвайные маршруты продолжат работу без изменений. Автомобили смогут объехать закрытый участок по улицам Мира, Володарского, Глубокоовражной и проспекту Ленина, - сообщили в «Концессиях».

Этот этап обновления теплотрассы в центре будет завершающим, «Концессии» обновили уже около 270 метров трубопровода. После восстановят и дорожное полотно. При этом работы на начало отопительного сезона не повлияют – подать тепло в дома должны с 10 октября 2021 года.

- Все потребители будут получать тепло в полном объеме по временной схеме, - пояснили в ресурсоснабжающей компании.