Волгоградцы будут отстаивать местное время в Верховном суде

Волгоградцы продолжают отстаивать право жить по местному времени. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградцы продолжают бороться за право жить по местному времени. Почти три месяца активисты разыскивали жителей региона, чьи подписи в поддержку проведения референдума о времени забраковал областной избирком. Удалось отыскать почти всех, в Волгоградский областной суд направили коллективный иск об оспаривании решений избирательных комиссий и отказа в проведении референдума. Как сообщает «КП-Волгоград», суд отказал в принятии иска к рассмотрению. Волгоградцы намерены отстаивать свои права в Верховном суде РФ, рассказал активист Алексей Севастьянов.

- После проведения детального анализа всего брака, который насочиняли так называемые эксперты, можно сделать предварительный вывод том, что не менее 50% подписей было забраковано целенаправленно путем искажения исходных данных перед передачей на проверку в МВД. Избирком намеренно искажал адреса, фамилии, имена, отчества, даты рождения, превращал помарки в исправления, с единственной целью – не допустить проведение повторного референдума, - отмечает юрист Алексей Севастьянов.

Как рассказал активист движения «Волгоградское время», к коллективному иску присоединились возмущенные выбраковкой своих подписей жители Волгограда, Волжского и районов области. Отказ облсуда будет в обязательном порядке обжалован до Верховного суда. Именно на его беспристрастность при рассмотрении дел надеются волгоградцы и продолжают разыскивать остальных людей, чьи подписи не признал ИКВО.