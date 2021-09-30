19 волгоградцев попали в больницу после отравления грибами с начала сентября

19 волгоградцев госпитализировали после отравления грибами. Фото: АВО

За сентябрь 2021 года 19 жителей отравились грибами в Волгоградской области. Одна пациентка съела бледные поганки и скончалась в реанимации больницы №25, другая умерла до госпитализации. В облздраве сообщили, что некоторых пациентов уже выписали, но часть еще лежат в центре острых отравлений, в том числе дети в возрасте 3 года 10 месяцев, 8 и 9лет.

Состояние пациентов, лечащихся от отравления грибами в больнице скорой помощи №25 Волгограда, характеризуют как относительно удовлетворительное. В региональном комитете здравоохранения напоминают, что даже съедобные грибы могут вызвать серьезное недомогание. К тому же отравление этим продуктом протекает тяжелее, чем любые другие отравления.

Комитет здравоохранения Волгоградской области напоминает, сейчас науке известно от 3000 до 5000 видов грибов, из которых около 50 ядовитые. В России чаще всего фиксируют случаи отравления такими ядовитыми растениями как: строчком обыкновенным, сатанинским грибом, ложными опятами, грибами рода волоконница. А также из рода - рядовка, говорушка, мухоморов: бледной поганкой, мухомором вонючим и пантерным. При отравлении бледной поганкой вероятность летального исхода составляет 50%.

Чаще всего – в 95% случаев – люди получают отравления дикорастущими грибами при любительском сборе этого продукта, потому что не могут отличить ядовитые от условно-съедобных. На втором месте причин – неправильное приготовление грибов. Например, для употребления некоторые сорта белых груздей нужно вымочить, чтобы удалить млечный сок. Это вещество может раздражать желудочно-кишечный тракт. Специалисты подчеркивают, что даже при современных методах лечения вероятность летального исхода при отравлениях токсичными грибами составляет 10-40%.