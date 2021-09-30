В Волгограде суд смягчил приговор бизнесмену-мошеннику

Суд смягчил приговор коммерсанту. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградский областной суд смягчил приговор руководителю и учредителю компании «МирСтрой» Ирсаину Назарову за мошенничество в крупном размере. Среднеахтубинский райсуд отправил бизнесмена в колонию общего режима два года. После обе стороны обжаловали приговор. Прокурор требовал увеличить срок до трех лет, защита просила прекратить уголовное преследование. После четырех часов заседания суд все же изменил приговор.

- Учитывая состояние здоровья осужденного, суд принял решение о снижении ему наказания на два месяца, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, бизнесмен дважды поставлял администрации Средней Ахтубы материалы, которые не соответствовали требованиям технического задания ни по марке, ни по ГОСТу. Вместо щебня фирма продала по госконтракту лом бетона и кирпичей. Оперативное сопровождение уголовного дела вело УФСБ России по региону.