В Волгограде пенсионерка выпала из троллейбуса на дорогу

В среду, 29 сентября, в Волгограде пассажирка троллейбуса выпала из двери на проезжую часть. В Главке МВД сообщили, что это произошло примерно в 16:30 в Дзержинском районе. 35-летний водитель троллейбуса ехал по проспекту Маршала Жукова с Качинцев в сторону Каспийской. На станции «Джанибековская» мужчина остановился для высадки-посадки пассажиров. Затем он поехал, зажав между дверями 78-летнюю пассажирку. Уже во время движения двери троллейбуса открылись и женщина выпала на дорогу недалеко от остановки. На помощь к ней бросились прохожие. Пассажирку с травмами отвезли в больницу.