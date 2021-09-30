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Происшествия30 сентября 2021 12:07

В Волгограде пенсионерка выпала из троллейбуса на дорогу

78-летняя женщина пострадала по вине водителя общественного транспорта
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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В среду, 29 сентября, в Волгограде пассажирка троллейбуса выпала из двери на проезжую часть. В Главке МВД сообщили, что это произошло примерно в 16:30 в Дзержинском районе. 35-летний водитель троллейбуса ехал по проспекту Маршала Жукова с Качинцев в сторону Каспийской. На станции «Джанибековская» мужчина остановился для высадки-посадки пассажиров. Затем он поехал, зажав между дверями 78-летнюю пассажирку. Уже во время движения двери троллейбуса открылись и женщина выпала на дорогу недалеко от остановки. На помощь к ней бросились прохожие. Пассажирку с травмами отвезли в больницу.

Пенсионерка выпала из троллейбуса в Волгограде
Женщину сперва зажало между дверей, затем они открылись во время движения и 78-летняя пассажирка выпала из троллейбуса. Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.