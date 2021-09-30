В Волгограде осудят банду вымогателей с Центрального рынка

Вымогателям, орудовавшим на Центральном рынке Волгограда могут дать по 7 лет тюрьмы. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Волгограде завершено расследование дела о вымогательствах на Центральном рынке. В августе 2020 года там орудовала банда молодых людей, которые при помощи угроз отбирали деньги у ребят помладше. Несмотря на то, что улов у 21-летнего волгоградца и его 19-летнего сообщника был маленьким, срок им грозит внушительный – до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили в Следственном комитете Волгоградской области, 29 августа 2020 года обвиняемые гуляли по многолюдной улице города возле Центрального рынка. Они остановили случайного прохожего и потребовали у 15-летнего парня перевести им на карту деньги. Потерпевший перечислил им 1500 тысячи рублей. Следователи установили абонента сотовой связи, на чье имя парень перевел деньги, и установили дополнительные аналогичные преступления. Но их 19-летний обвиняемый совершал уже в одиночку.

Изначально бандит утверждал, что это преступление единственное на его совести, но следователи нашли еще двух потерпевших. Молодых людей таким же образом ограбили на улице, однако они не обращались в полицию.

За вымогательство, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также с применением насилия 19-летнему волгоградцу и его 21-летнему сообщнику может грозить до 7 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей. Уголовное дело направили в суд.