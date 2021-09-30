Легковушка протаранила магазин в Волгограде

Машина влетела в магазин. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 30 сентября в Дзержинском районе Волгограда легковушка протаранила здание магазина «Магнит». ДТП произошло в Жилгородке на улице Танкистов. ВАЗ-2104 влетел прямо во входную группу магазина, разбив стекло и вывеску. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 33-летний водитель был с явными признаками опьянения и не справился с управлением. К счастью, при этом никто не пострадал.

Разбиты стекло и входная конструкция. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На водителя составили протокол. Так как мужчина явно был не трезв, сотрудники ГИБДД предложили ему пройти медосвидетельствование, но наличие алкоголя тест не подтвердил. Теперь биоматериалы подвергнут расширенному исследованию.

- Освидетельствование на месте и в медицинском учреждении следов алкоголя не обнаружило, но при сдаче крови показало наличие запрещенного вещества в организме, - рассказали в полиции.

Позже исследование подтвердило остаточное явление от употребления алкоголя. Сам водитель не стал отрицать, что выпивал накануне, а за несколько дней до этого курил марихуану.