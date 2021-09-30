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Здоровье30 сентября 2021 10:56

Для волгоградцев истекает срок обязательной вакцинации

Если сотрудники не сделают вторую прививку до 30 сентября, их отстранят от работы
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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30 сентября завершается срок обязательной вакцинации в Волгоградской области. Фото: АВО

30 сентября завершается срок обязательной вакцинации в Волгоградской области. Фото: АВО

30 сентября, у волгоградцев есть последняя возможность сделать прививку и не быть отстраненными с работы. Согласно постановлению Роспотребнадзора, первый этап сотрудники определенных сфер Волгоградской области должны были пройти до 30 августа, а сегодня вколоть второй компонент вакцины.

По постановлению главного санитарного врача по Волгоградской области, обязательную вакцинацию необходимо пройти работникам торговли, общепита и пищевой промышленности, образования, здравоохранения и соцзащиты, парикмахерских, массажных салонов, бань, саун, салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов, общественного транспорта и такси, химчисток, почтовых отделений, ЖКХ и энергетики, театров, музеев, кинотеатров, туризма, а также сотрудникам гостиниц и турбаз, санаториев, доставки товаров и еды.

Также прививку от коронавируса обязаны сделать сотрудники территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти и местного самоуправления, а также подведомственных организаций. Кроме того, обязательную вакцинацию должны пройти студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.

Напомним, перед 1 сентября волгоградские вузы заявляли, что на занятиях не будут разделять потоки привитых и не привитых студентов.