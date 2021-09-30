8 лет тюрьмы грозит волгоградцам за продажу фальсифицированных материалов в стоматологии

В стоматологии поставляли опасные для здоровья материалы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде перед судом предстали директор и менеджер фирмы, которые продавали стоматологиям не оригинальные реставрационные материалы и адгезив. По статье «обращение фальсифицированных медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору» им грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, директор и менеджер компании, которая занималась поставками оборудования и материалов в стоматологии, приобрели у частного лица не оригинальные адгезив и материалы для реставрации зубов. После продавали их в разные волгоградские клиники.

- Согласно экспертному исследованию, материалы не соответствуют аналогичным образцам оригинальной продукции и могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, - сообщили в следственном управлении.