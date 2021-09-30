В Волгограде подорожали яйца и овощи

Овощи за последнюю неделю заметно выросли в цене. Фото: Евгения ГУСЕВА

За последнюю неделю в Волгограде заметно подорожали овощи. По данным Волгоградстата, средние потребительские цены на огурцы, картофель и морковь выросли на 3-4 процента. Килограмм картошки в Волгограде на сегодня в среднем обходится в 36 рублей за килограмм, морковка по 32 рубля. Помидоры стали дороже на 8,76%. Но рекордсменом недели стали яйца, которые прибавили в цене почти 9 процентов.

Также за неделю с 20 по 27 сентября в Волгограде официально зафиксировали рост цен на молоко (+2,23%), рис (+2,16%) и черный чай (+3,79%). Зато на 7,6 процента подешевели яблоки и на 3,6 процента – лук. Свинина, баранина и куриное мясо подорожали на 1-1,5 процента, при этом колбасные изделия подешевели на 1-4 процента. Стоимость остальных продуктов изменилась в цене незначительно. Но делающие закупки волгоградцы все же заметят удар по кошельку.