Двое погибли в горящем автомобиле в крупном ДТП на трассе Волгоград – Москва

Автомобили полностью выгорели. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло около 21.00 в среду, 29 сентября в Михайловском районе Волгоградской области. На 754 километре трассы «Каспий» «четырнадцатая» с прицепом столкнулась с грузовым фургоном марки «Газелью». Как все произошло, предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. На место выехало руководство Госавтоинспекции региона. По предварительных данным, в ДТП погибли два человека.

- После столкновения произошло возгорание обеих автомашин. Силами МЧС производится тушение, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Горящие автомобили тушили сотрудники МЧС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

После того, как пожарные потушили "ВАЗ-2114", удалось открыть салон. Двое находящихся там людей погибли. В "Газели" два человека получили травмы.