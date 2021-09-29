Отопление в жилые дома Волгограда начнут подавать 10 октября

Ходить в пледе и теплых носках по квартире еще полторы недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие волгоградцы уже несколько дней ходят по квартире как капуста: достали теплые халаты, свитера, носки и пледы. Так придется жить еще почти полторы недели. Подключить к теплу всех потребителей мэрия Волгограда обещает только 10 октября. Раньше нагреются батареи только в детских садах. Подтопку дошкольных учреждений начнут с 1 октября, в больницах батареи уже теплые. Старт отопительного сезона в городе стал главным вопросом, который обсуждали городские чиновники на совещании с новым и.о. главы Волгограда Владимиром Марченко.

В мэрия говорят, что все образовательные и медицинские учреждения к зиме готовы на 100%. Все городские котельные уже тоже прошли подготовку к отопительному сезону. Накануне губернатор Андрей Бочаров говорил, что не обязательно ждать 10-го числа – запустить котельные, отапливающие жилой фонд, можно и раньше. Но Владимир Марченко решил сделать это 10 октября.

Также занявший кресло мэра города чиновник озаботился подготовкой к зиме снегоуборочной технике. Специалисты МБУ «Северное» и «ДСЭР Советского района»в эти дни должны провести техническое обслуживание и профилактический осмотр все спецтехники, которая выходит на улицы бороться со снегопадом и гололедом.