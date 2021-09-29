"Ротор" вничью сыграл с "Краснодаром-2" в гостях

"Ротору" не удалось удержать преимущество. Фото: СК "Ротор".

Со счетом 1:1 завершился матч 14-го тура ФНЛ между Ротором и «Краснодаром 2». Сине-голубым не помешало заработать очки то, что сегодня, 29 сентября, они играли на стадионе хозяев. Счет открыл Андреа Чуканов, позже его сровнял Оланкуле Олусегун.

Предупреждения получили Александр Ташаев, Фёдор Первушин, Камиль Муллин, Илья Бериашвили и отличившийся голом Андреа Чуканов .Таким образом, волгоградский клуб с 19 очками занимает 9-тую строчку турнирной таблицы ФНЛ, «Краснодар-2» поднялся на 10-е место.

В следующем туре Футбольной национальной лиги 3 октября «Ротор» примет «Торпедо», «Краснодар-2» сыграет с КАМАЗом, над которым накануне волгоградцы одержали победу.