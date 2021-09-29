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Здоровье29 сентября 2021 18:22

Волгоградцам рассказали, когда делать прививку от гриппа тем, кто привился от коронавируса

Глава облздрава Анатолий Себелев считает, что между введением вакцин должен пройти месяц
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Анатолий Себелев сделал прививку в музее "Россия. Моя история". Фото: облдума.

Анатолий Себелев сделал прививку в музее "Россия. Моя история". Фото: облдума.

В Волгограде не выполнен план по вакцинации от коронавируса - пока привились чуть больше 50% от плана. А власти запустили ещё одну прививочную кампанию - от гриппа. В выходные губернатор Андрей Бочаров сделал прививку от гриппа и попросил жителей последовать его примеру, а сегодня, 29 сентября на вакцинацию против гриппа отправился глава волгоградского облздрава Анатолий Себелев. С ним в музее "Россия. Моя история" получила вакцину депутат Наталья Семенова. Отвественный за здравоохранение чиновник рассказал, как правильно сделать прививки, чтобы не навредить организму.

- Сентябрь-октябрь так называемое «золотое время», когда лучше всего вакцинироваться, - говорит Анатолий Себелев. - Нам необходимо привить от гриппа 65% населения Волгоградской области или 1 миллион 490 тысяч жителей. При этом разрыв между вакцинациями от коронавирусной инфекции и от гриппа у человека должен составлять месяц. Поэтому для тех, кто еще не привит, в первую очередь, надо сделать прививку от коронавирусной инфекции, а спустя месяц – от гриппа.

Сейчас прививочная кампания идёт в школах. Дети, чьи родители дали согласие, получают прививку от гриппа. Учеников хотят привить до 15 октября, а взрослое население - до 1 ноября.

- Пик заболеваемости гриппом, как правило, приходится на ноябрь-декабрь. Поэтому надо успеть, чтобы перекрыть сезонную вспышку, - считает депутат и врач Наталья Семенова.