В домах 6 районов Волгограда отключат свет 30 сентября

Обесточат в четверг сотни домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний день сентября 2021 провести несколько часов без электричества придется жителям отдельных жилых массивов сразу в шести районах Волгограда. Как сообщили в компании «Россети Юг», 30 сентября на срок от двух до восьми часов отключат свет в домах Красноармейского, Кировского, Советского, Ворошиловского, Дзержинского и Краснооктябрьского районов.

В Красноармейском останется без света 30 сентября поселок Южный. С 9 до 11 утра обесточат дома №1-7 и 2-6. В Кировском среди коммунальных страдальцев уже в который раз будут жители частного сектора по адресам: улица Абганеровская, 4-30, 23, 96, Лавровая, 37, 49, Майская, 23-53, 8а-44а, 57-61, 63а-95, 48-82, Мингечаурская, 1а-37, 2а-24а, Усть-Каменогорская, 2-23, 1а-31а, Чехова, 2-12, 3-7. Также в списке переулки: Ковыльный, 11-5, 4-6, Набережный, 1а-5, 4а-6, Набережный-1, дом №1, Покровского, 8а и Щелковский, 1-9, 2-16. Электричества здесь не будет с 9 до 17 часов.

В Советском районе в этот четверг отключения света продлятся всего пару часов – с 9.00 до 11.00. Затронут они дома по адресам: улица Абоянская, 1, 3, 2, 4, Кирова, 2, 4, 5, 1, 3, 3а, Колхозная, 2г, 1-13, 2-12, 12а, 14-18, ЛЗС, 1, 2-12, 3, 7, 9, 13, 14-24, 2/1, Мушкетова, 1а, 1-9, 17-89, 2а, 4а, 2-22, 24а, 26-64, 62а, 64а, 64б, 64д, 47а, 67а, 69а, 66-70, 68а, Совхозная, 3д.2а, 2-10, Траспортная, 3, 4, 9, Овсяная, 3, Ольховская, 1-11, 4, Палиашвили, 1а, 2-42, 18а, 1-99, 44-68, 86-112, 88а, 88б, 90а, 101-131, 133а, 74-84, 135-205, 114-150, 132а, 138а, 144а, 181б, Песчаная, 7а, 1г, 1б, 3, 5, Фомина, 1, 2, 3, 5-15, 7а, 6-8, 8а, Школьная, 1-5, 8а, 2-8 д,8а, 10, 12, переулок Ольховский, 2-6.

Жители Ворошиловского района останутся без электроэнергии также с 9 утра 30 сентября и тоже не в первый раз. Продлятся отключения в большинстве домов до 16 часов, на шести улицах – до 17 часов. Обесточат дома на улицах: Автозаводская, 53-75, 59а, 65а, 52-78, 52а, Абаканская, 11, Верейская, 52, Гурзуфская, 12, 18, 20, 5/1-5/6, 16, 16/4, 16/7, 14, 9-29, 17а, 22-46, Дружбы, 6, 20, Красногородская, 18, 13-21, 14-16, 20-22, Мирная, 17, Моршанская, 1-29, 4-8, 4/2, 16а, 14, 20, 22, 4/1, 10, 4, 4а, 12, Морфлотская, 49-69, 36-52, 58-60, 58а, 60а, 71-91, 81а, 79а, Нефтегорская, 53, Солнечная, 22, 33, 41, Славгородская, 11-23, 14-26, Ужгородская, 2, 1-17, 4/50, 9/1, 9/2, 15/1, 4-24, Татищевская, 2б, 8, 1, Чистяковская, 1-5, 4, переулки Ельниковый, 3, 3а, 7, и Чугуевский, 3-9, 7а, 4-8.

В Дзержинском районе дома на улицах Республиканская, № 8 и 10 и Полесская, №2, 4, 8, 10 будет сидеть без света с 9 до 17 часов. Чуть меньше, с 9 до 14 часов, продлятся отключения по адресам: улица Качинцев, 64, 66, 66а, 70, 70а, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, Смоленская, 1-5, 5/1, 7/1, 7/4, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 4-8, Тищенко, 1-9, 6-10, 10/2, 11/4, 11/3, 11/2, 12/1, 12/4, 14/1, 14/3, 14/4, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/3, 17, 22, 24, Ряжская, 45, 47.

И на Красном 30 сентября с 9.00 до 17.00 локальный блэкаут объявят на улицах: Смирнова, 2-16, 1а, 1-19, Жданова, 2-18, 5, 7, 9, 11а, 11-25, 39, 43, Ломоносова, 3, 5а, 5-13, 10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, 46, 48, 52, 55, Типографская, 1, 3, 3а, 5-37, 4-32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 39-71, 42, 44, 50-66, Узловая, 14, 14а, 19а, 19-59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16-68, Шатурская, 26, а также переулки Смиронова, 2, 4, 1-7, Вязниковский, 3-7 и 27.