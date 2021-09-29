Заморозки ночью, +13 днем: погода в Волгограде и области 30 сентября

В последний день сентября в Волгограде и области будет еще холоднее, чем в предыдущие дни. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на прогноз синоптиков регионального гидромецентра, 30 сентября ожидается +13 тепла. В разных частях области температура будет колебаться, минимальные показатели днем +8 градусов. А вот ночью будут морозы до -3 градусов. В большинстве районов сохранится плюсовая ночная температура +1...+6°. Ветер северо-восточный, холодный, порывы 8-10 м/с.

Жителям Волгограда тоже лучше утеплиться – холодает. Днем будет +10...+12°, ночью +2...+4°. Дождей синоптики не обещают. Такая погода установится до конца недели, выходя на улицу лучше утепляться.